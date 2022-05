La furia de Luis Brandoni por una actitud de Robert De Niro en Argentina

"Son amigos, pero a la hora de trabajar el tipo quiere puntualidad. No quiere caer más temprano porque dice que De Niro llega tarde, a cualquier hora”, acotó Lussich. Y continuó: “Parece que el tipo no va y que Robert De Niro directamente manda un doble. Robert tiene un doble en el hotel. La habitación que ocupa vale miles de dólares la noche, pero también está el doble ahí para que nadie lo sepa porque no quiere contacto con la gente”.

“Raúl Rizzo también se metió y está emputecido con la llegada de De Niro. Dijo: ‘Robert viene a sacarnos el pan de la boca a la Argentina porque representa la cara más cruel del neoliberalismo’”, concluyó con una pizca de humor.