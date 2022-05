Silvia Kutika contó cómo fue filmar con Robert De Niro

“La otra semana ya tenía prueba de vestuario, estuvimos 4 o 5 horas, con un vestuario espectacular, maquillaje, peinado, me probé 200 pares de anteojos para el personaje. Empezamos con alguna lectura también y, ya la otra semana, empecé a grabar con Brandoni. Y esta semana, que es la que vino Robert De Niro a quedarse en el país, fue un placerazo”, detalló sobre el proceso de filmación de la película.

Al respecto de las escenas compartidas con Robert De Niro, contó: “No habla mucho castellano, se maneja con su coach y su intérprete, pero siempre súper agradable, manejándose todo el tiempo muy correctamente en el set, sin mostrar ningún síntoma de cansancio. Mirá que eran jornadas de 12, 13 horas y él impecable”.

“Tuve dos jornadas enteras con él. Es una persona que está todo el tiempo en el set. Es un profesional, no por nada es lo que es. Y, obviamente, Beto también. Las jornadas que me tocaron fueron con los dos fueron increíbles. A veces me quedaba con la boca abierta, era imposible dejar de mirarlos y admirarlos por la experiencia, la capacidad. La verdad que tienen en los personajes es para aprender un montón”, indicó.

Además, se refirió al episodio en el que Robert De Niro se negó a tomarse una selfie con una fan: “Ellos no tienen esa cultura, hacen notas y fotos cuando hay eventos o promocionan una película. Pero en la vida privada, son muy celosos y no están acostumbrados a que se les acerquen y les pidan fotos o autógrafos. Nosotros somos muy efusivos, pero ellos no. No es una cosa de antipatía, por ahí se sorprende también”.