Gran Hermano: un ex participante aseguró que Rocío Gancedo sufrió acoso sexual en el casting

“Yo no sufrí nada, y mirá que hice el casting real, tuve que viajar como cinco veces a Buenos Aires y pasé por todas las etapas del casting, pasé por todo pero no sé la realidad de las chicas”, se atajó.

“Una de las chicas que sufrió casting sabana no está más ya, es muy fuerte y no sé si eso fue parte de cosas que le pasaron, era muy duro el después mantenerte, no sé lo que pasó antes pero sí que le afectó mucho”, dijo Boscatto en referencia a Rocío Gancedo.

“Y otra de las chicas fue de las primeras participantes que estuvo de pasada, según el grupo de WhatsApp de los chicos. Ahí decían que esta persona se acostó para entrar al programa, con esas dos pistas sabes de las chicas que te estoy hablando”, dijo al respecto.

Y continuó: “El resto de las chicas no se animan mucho a hablar, yo creo que hubo más, creo que hubo una acomodadita, y cuando me imaginé lo de la persona que no está me impactó, aparte atás clavos, es como que te van cerrando un montón de cosas, pero no se puede echarle la culpa a Gran Hermano de todo”.

“A mi lo que más bronca me dio es que Telefe nos haya dejado tirado y eso me dolió, por una cuestión de valorar tus realitys, hubiese sido bueno que les den lugar a la gente que ellos crearon”, finalizó.