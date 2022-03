José Luis Gozalo contó cómo fue encontrarlo a Rodrigo sin vida

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable. Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’. Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”, preguntó Gozalo. “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, contó en Secretos Verdaderos.