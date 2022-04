Qué dijo el dueño de Magenta sobre la acusación en su contra por la muerte de Rodrigo Bueno

https://twitter.com/BetoKirovsky/status/1516730210799943685 Hay medios que le dan aire a cualquiera sin chequear ni quien es ni las cosaa que dice (2) pic.twitter.com/ihyWX4vG11 — (@BetoKirovsky) April 20, 2022

Norberto Kirovsky es el actual presidente de BGM Industrias del Disco SA, discográfica con la que trabajaba "El Potro". Pablo Ceccarelli culpó a los hermanos Kirovsky (Norberto y Jorge) por "estar involucrados en la muerte de Rodrigo".

"Fácticamente no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados", aseguró Ceccarelli, e insistió: "Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky"

Al respecto, el directivo mostró la notificación, que tiene fecha del 19 de abril y le exige a Ceccarelli que en un plazo de 24 horas "...arbitre todo lo necesario para suprimir y cesar en la distribución o republicación de los contenidos agraviantes difundidos por Ud. como así también retractarse respecto de los dichos calumniosos vertidos en los programas de televisión...".

Además de la carta documento, Kirovsky publicó una serie de capturas sobre la detención de Ciccarelli en el 2019, cuando fue acusado por presuntas estafas en el ámbito automotor, negocios inmobiliarios y alquileres fraudulentos en la Fiesta de Disfraces.

Por último, sobre si Rodrigo grabó la versión discográfica de "La mano de Dios", Kirovsky mostró un video del cantante junto a Dalma y Gianinna Maradona, e ironizó: "Acá pueden verse las pruebas que Rodrigo no cantó La Mano de Dios, se ve claramente a las hijas de Maradona con un doble".