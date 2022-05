Pampito, testigo de los malos tratos de Facundo Arana: "Reacciona mal"

En Mañanísima, el periodista contó que en dos oportunidades vio al actor no responder de la mejor manera. "Me acuerdo que estábamos haciendo El Diario de Mariana, no sé si Facundo estaba haciendo unas fotos acá en el canal, y no me acuerdo qué dijo Luis Bremer, y (Arana) bajó al estudio como a increparlo", relató. "Él es de tener este tipo de reacciones, igual conmigo siempre se portó de 10", acotó.