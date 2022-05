Ronnie Arias habló sobre la adopción de su sobrino luego de la muerte de su hermana

“¡Hoy es el día! Hasta ahora no explicó nunca por qué tiene un ‘sobrijo’ ¿Lo sentís o no? Si no lo sentís, no”, le dijo Andy Kusnetzoff a Ronnie Arias en Perros de la calle. El conductor radial se refería a la hermosa historia de amor que su colega construye día a día con su sobrino, quien se quedó sin madre por una muerte inesperada.