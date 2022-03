Qué canción cantará Sebastián Yatra en los Premios Óscar

"No se habla de Bruno" fue la canción más escuchada de una películoa de Disney en más de 26 años, superando incluso a Let It Go de Frozen. Sin embargo, la nominada para premiarla fue Dos oruguitas.

El elenco incluye a Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero y, para los fans de la película, esta será la primera vez que se los pueda ver a todos ellos juntos.