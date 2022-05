Silvina Luna respondió las agresiones por su aspecto físico: "Déjense de joder"

“Yo creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo: que estoy cachetona y gorda. Y piensan que me puse botox y que estoy toda hinchada por eso y ya lo conté mil veces. Tomo corticoides hace diez años y eso me cambió la fisonomía de la cara. Estoy trabajando en tele, es mi nueva cara. Me la tuve que aceptar primero yo y ahora déjense de joder todos”, respondió.

¿Se enciende una nueva pareja? Martín Salwe y Silvina Luna a los besos en El Hotel de los Famosos