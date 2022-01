Maltrato infantil en "Cebollitas": la carta abierta de "Brian"

“Convengamos que esto paso hace mas de 20 años, era otro contexto de país, otras culturas” dijo en el escrito que leyó Juan Etchegoyen.

“También depende de la personalidad de cada uno, y como uno lo sintió, a mi en particular no me genero ningún trauma ni nada, yo lo tomaba como un juego, pero entiendo y respeto si alguno de mis compañeros se sintieron mal”, agregó.

Siguiendo con su relato, Castagna señaló que: “Soy papá de dos nenas, que si hoy me preguntas si las dejaría trabajar en la tele con el contexto de esa época te digo NO, pero gracias a dios evolucionamos como sociedad y como lo tengo entendido no sucede mas...!!!”, dijo al respecto.

Y añadió: “La verdad que en ese momento lamentablemente era normal que pasen. Veo que muchos dicen y los papas donde estaban??? por suerte los papas siempre estuvieron presentes, el tema es que lo tomábamos con total naturalidad todo lo que paso y muchos ni se los contábamos ya pensábamos que eran las reglas del juego y que era normal.

“Entiendo, respeto y acompaño a cada uno de mis compañeros q la pasaron mal. Te mando un fuerte abrazo Juan querido”, cerró.