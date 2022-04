El reclamo de la ex suegra de Paulo Londra por la manutención de sus nietas

rocio moreno Paulo Londra y Rocío Moreno estuvieron juntos durante seis años

En una entrevista con Intrusos, la mujer aclaró que no puede reproducir lo que pasó en el ámbito judicial. Acto seguido, el panelista del programa Pablo Layus reveló algunas frases que trascendieron del encuentro de la pareja ante la Justicia sobre que "dos noches de placer no son un proyecto de familia" y que "criar hijas no es nada, es mucho más salir a trabajar todos los días".

Al escuchar la información, la mamá de Rocío aclaró que no puede brindar información del contenido de la audiencia hasta que se resuelva el siguiente paso el próximo 10 de mayo, pero sí contestó el resto de las preguntas y habló de todo en el programa.

“Escuchar esas frases son misóginas molesta porque estamos hablando de chicos que fueron novios desde el 2015. Iban a comer en el shopping con un 2x1, han mostrado su vida en las redes sociales, viajaron juntos, mi hija lo acompañó a grabar videoclips; entonces no se puede discutir que tuvieron un proyecto de familia”, arremetió. Y también insistió en el punto crucial del pedido que hace Rocío: “Su obligación como padre es garantizar el bienestar y el cuidado de sus hijas”.

Además aseguró que Londra prácticamente no tiene contacto con su hija menor, y brindó detalles de cómo se organiza el régimen de visitas: “Ellos acordaron que él venga a buscar a Isabella tres veces por semana, a veces las busca menos y a veces más, depende de si está de viaje o no; pero con el tema de Isabella, mientras está acá en Córdoba la busca día de por medio, pero con Francisca la última vez que la vio fue cuando le fueron a hacerle el DNI, que fue fines de febrero, o sea quela vio tres veces y tampoco pide fotos de la bebé”.

“Francesca es tan preciosa, se sonríe, si él le pudiera ver los ojos, sentir su olor y conocerla, quizás tendría la oportunidad de poder amarla y sentir algo diferente”, se lamentó por la ausencia del vínculo padre e hija. “Ya no nos sorprende nada, nos dimos cuenta desde que nació la segunda beba del maltrato, que se fuera, que las noches fueran no para compartir en familia, salir cada vez con amigos, el dormir todo el día; mi hija de golpe se encontró con Paulo estaba en una cabaña con cinco amigos y cinco amigas, y ya eso no lo soportó”, aseguró.

La ex suegra del cantante incluso confirmó que el joven le confesó la infidelidad que tuvo con la española Lyna Bekkiche, que se viralizó en las redes cuando contó que había sido obligada por el entorno de Londra a interrumpir un reciente embarazo. “Rocío se entera por él, porque ese mismo día explotaba todo en Twitter, entonces él le confiesa que le fue infiel, nos lo confiesa a nosotros también, y ahí ellos tuvieron una gran crisis, le dijo que todo fue verdad; todo lo que dijo esa chica fue verdad pero yo lo sé por él”, detalló.