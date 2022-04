El reclamo de Sol Pérez a su novio

"Sol, ¿Por qué dijiste eso de que las parejas de mucho tiempo pierden ese gusto por darse besos o por chapar fuerte? ¿Vos cuánto hace que estás en pareja?", quiso saber el conductor, a lo que ella respondió: "Hace casi tres años que estamos juntos".

sol perez

Fue entonces cuando le hizo un reclamo a su novio, Guido Mazzoni: "Yo le pido que me chape más, sí. Le digo que lo haga, pero a él no le gusta. Cada tanto viene y me da un besito medio así nomás, y no, yo quiero que se quede más pero no lo hace. No digo que no haya contacto de otro tipo eh, pero a veces una quiere más chape, daaaaale".

La panelista recibió el apoyo de sus compañeros ante el reclamo. "La Tota" Di Lenarda se sorprendió "porque mientras todo el país desea chapar a Sol Pérez su pareja no lo hace como ella quiere", y el Pollo Álvarez agregó: "Es un crack Guido eh, me encanta, pero por favor: dejá de abrir gimnasios que el otro día me encontré que había uno en Holanda, y dale más atención a tu novia".