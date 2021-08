Elizabeth, la participante de Pasapalabra que fue tendencia en Twitter por su mala onda

"¡Ah bueno!", dijo Rochi Igarzábal, su otra compañera de equipo. El conductor entonces, repreguntó: "Si me tuvieras que conformar un pelín...". "Si es así, te digo que está bien, pero dentro de mi ser sé que no está bien", dijo ella. "No te enojes conmigo por lo que digo...", retrucó Iván. "No, siempre es conmigo nunca con los demás", acotó la mujer.

En otro momento, la mala onda se desvió hacia Calandra, que propuso el tema ferretería. "¿Les parece bien?", preguntó la ex modelo. Elizabeth ni siquiera la miró y dijo que sí, con cara de poca felicidad. Al percibir la tensión, Rochi acotó: "Son muy competitivas las dos". Calandra agregó con humor: "¡Me pone mucha presión Elizabeth!". Pero la frase no le pareció graciosa a Eli: "Yo no dije nada".

La última frase de Teresa terminó explotando todo. "¡Nos tiene así!", dijo con gesto de susto. Su compañera retrucó: "Dejá de decir así, si sos vos la que lo está diciendo".