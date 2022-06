Qué dijo Camila Homs luego del mensaje de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

"Hace una semana no duermo pues... Niños enfermos. A eso se debe mi cara de muerta", dijo Camila Homs a través de Instagram. El contexto no es menor. Por esas horas, su ex marido y padre de sus dos hijos Rodrigo de Paul festejaba el triunfo de la Selección Argentina y le mandaba un saludo amoroso a Tini Stoessel durante una entrevista en televisión.