Anuel AA vuelve a la Argentina

Entradas para Anuel AA en Argentina

anuel aa entradas

Las entradas para ver el show de Anuel AA en el Movistar Arena el próximo jueves 19 de mayo a las 21 ya se venden en el sitio movistararena.com.ar.

El precio de las entradas va desde $5.000 y se podrán comprar hasta seis entradas por persona.

Precio de las entradas para Anuel AA por sector

Sector: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114, 115, 115, 116, 117 a $10. 000

Campo: $7.000

Sectores: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 a $6.500

Sectores: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 a $5.000

El método de pago es con tarjeta de crédito de Cabal, Visa o Mastercad.

Las entradas digitales (E-tickets) no son entradas personalizadas. Es decir, no se pedirá DNI al ingreso y no necesariamente debe ser el titular de la compra quien la utilice.

Se informó que está prohibido el ingreso de menores de 3 años: mayores de 3 años deberán pagar entrada y los menores de 14 deberán ingresar acompañados por un adulto.

Habrá sectores especiales destinados a personas en silla de ruedas. Desde el estadio Movistar Arena informaron que “el usuario de silla de ruedas y su acompañante abonan el 100% del valor correspondiente al sector de la entrada adquirida”.

Los sectores disponibles son: 102, 104, 107, 110, 113, 116, 118, 301, 303, 306, 309, 312, 315 y 317. Cupo: 22. Estas entradas se deben adquirir a través de soporte@movistararena.com.ar