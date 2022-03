El ida y vuelta de Ángela Leiva y Gonzalo Heredia cerca del final de "La 1-5/18"

“Mi primerísima primer escena fue con él. Imaginen lo nerviosa que estaba. Recuerdo que antes del “acción” de la primer pasada de escena me agarro del hombro y me dijo “dale rómpela!” … él no se imagina lo importante que fue eso para mí… Yo estaba por hacer la primer escena de mi vida con el galán más codiciado de la TV argentina y él lo hizo todo más fácil. Así fueron los 9 meses de rodaje, compañerismo, risas, peleas, malos humores, risas, lágrimas… porque fue uno de los que supo acompañar también en mis momentos más difíciles. Gracias Gonza, sé que esto mucho no te copa, igual ya te lo dije todo en la cara pero quería que la gente que amó esta dupla lo supiera también. Que sos, aparte de un profesional y excelente actor, un ser hermoso que logra ser también un gran compañero de una generosidad enorme, porque para mí fuiste un maestro. Gracias por este Bruno que nos tocó el cora a todos, sobre todo a Gina”, publicó.