El dramático pedido de la mamá de Locho de El Hotel de los Famosos

“De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, comienza el escrito.

Luego cierra agradeciendo “de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas” y reitera: “Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.

El lunes, el ex Combate competía contra Militta Bora en la “H” manteniendo cierta ventaja hasta que se detuvo de golpe y comenzó a respirar con dificultad. “Tengo pánico”, gritó, desesperado, y se arrodilló. “No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico”, dijo después en backstage.