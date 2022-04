El hotel de los famosos: quiénes se enfrentarán en la gala de eliminación

“Voy a tratar de ser rápida y ágil”, había anticipado Silvina mientras se preparaba para la prueba donde la velocidad resulta clave. Chanchi aseguró que se sentía confiado y bromeó: “Primera vez que me calzo el conjunto este deportivo y me queda pintado”. A diferencia de ellos, Locho blanqueó su nerviosismo por ser el más nuevo del reality y temió no comprender bien el juego. Sin embargo, quien tuvo más dificultades fue la modelo: “Esto es muy difícil. Hasta la tarjeta se me cae, definitivamente este no es mi día”.