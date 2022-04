El Hotel de los Famosos: Sabrina Carballo se casará con Chanchi Estévez

Semana a semana se profundiza el vínculo entre Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez, que fueron pareja hace quince años y hoy comparten estadía en El Hotel de los Famosos.

Hace algunos días, la participante deslizó que está muy contenta por haberse reencontrado con su ex. “Hace 15 años que no lo veía. De hecho, cuando estoy medio sensible, saber que él está ahí me da tranquilidad”, expresó.