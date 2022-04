Graciela Alfano reveló internas de "Socios del espectáculo" y criticó a Adrián Pallares

Tras tildar al conductor de “timorato”, la ex vedette aseguró que no renuncia, pero que decidió no renovar su contrato con la productora. “Yo a veces le digo diácono y se persigna. Yo vengo a colaborar con el programa, así que para que esté tranquilo me voy. Mi contrato termina a fin de mes y no lo renovamos, pero todo divino. Hay que tener inteligencia. Yo puedo ser una genia, pero si no sirvo al proyecto, si pongo nervioso al conductor, me tengo que ir a otro lado”, reflexionó sin rencores.