La revelación de una ex Gran Hermano: "Pedían sexo en el casting"

“Para mantenerse en el medio había que tunearse y de todas formas un poco lo hice pero también había que generar un contenido muy bochornoso y más en la vida de una mujer, quilombos y a mí no me llenaba, me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara, mucha mentira de trasfondo”, comenzó diciendo la cordobesa sobre su calvario en el reality más famoso.

Siguiendo con testimonio, denunció las graves situaciones que vivió en los castings del programa: “Hay mujeres que si lo hacen, tener que ser buena onda...sabes que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo, a mi puntualmente nunca me pasó nada pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

“Se comentaba como ´boluda no sabes lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´, y escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso, a mí me costó eso y eso me alejó del medio, tener que despertarme y ver qué hacer, no hay por qué, pero todo pasa por algo, me dediqué a una profesión hermosa que es bienes raíces”, añadió.