Sin filtro: la reflexión de Francella sobre el "sketch de la nena" y el cambio de época

“En ese ciclo que vos mencionás, las mujeres eran protagónicas. Desde Florencia Peña, Mariana Briski, Cecilia Milone, Andrea Frigerio. Tenían roles protagónicos. Sambucetti era acosado, él no era el acosador. Eso no se menciona. En todo hay grises, en todo hay épocas. Uno puede dividir lo que es humor de lo que es realidad. Ahora, que hay un tipo de humor que antes se realizaba que hoy no se puede realizar lo comparto porque los tiempos han cambiado: hay un advenimiento nuevo, un cambio de paradigma y se toma y se deja. A veces, la gente más grande decimos ‘dennos tiempo, cambiar en 24 horas de pensamiento no es tan sencillo’”, explicó el actor.

Llega “Granizo” y Francella habló de todo: el sketch de la nena y el cambio de paradigma en el humor

