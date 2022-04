Yanina Latorre y Rosenfeld siguieron su pelea detrás de cámara

"Ella salía del baño, yo entraba y me dijo que quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo porque le dije que no tenía nada que hablar con ella", comentó Yanina al ser consultada por las panelistas sobre lo que había sucedido.

Y agregó: "Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no me deja hablar'. Me pareció una falta de respeto que me hiciera callar al aire cuando estoy laburando bien".

Ana Rosenfeld - Yanina Latorre | Esto pasó detrás de cámara - LAM

El origen de esta pelea entre las panelistas de LAM fue cuando en el programa estaban analizando la tapa de la primera dama, Fabiola Yáñez, para la revista Gente y mientras Yanina daba su opinión, la abogada intentó hacerla callar.

“La señora que es novata debería observar y aprender los códigos del laburo en tele. Aprender a jugársela y opinar. Hasta ahora, sólo aclaró y defendió temas de amigos que a nadie le importan”, posteó Latorre en sus picantes redes sociales.

Por su parte, Rosenfeld contestó: "Hay seis personas sentadas acá así que por lo menos dejanos dar un bocadillo a cada una. A mí la gente me dice 'por favor, queremos escuchar a Yanina porque nos interesa, pero también al resto".