Marley confirmó que será papá otra vez

"Ya lo empecé, sí. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante, ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko", explicó Marley.

Y contó por qué tomó la decisión de acudir a otra mujer para que lleve en su vientre a su hija: "Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella, estaba en riesgo la vida de ella en ese momento".

"Por eso, Mirko nació antes y hace poco estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido'", sumó el conductor. Y confirmó el nombre que eligió para su hija: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka", que significa mi pequeña en ruso.