Según Mónica Farro, Locho ya sabe que es el favorito del público

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, agregó que “con la única que pude hablar sobre qué pasaba con Locho fue con Sabrina y ella me decía que el pibe era bárbaro pero que tenía cosas que caían mal en cuanto a la convivencia”. Y agregó: “Yo no lo viví, no te puedo decir si es sucio o desordenado, pero vos no podés cambiar a las personas, las tenés que aceptar como son. Cuando estás conviviendo, tenés que cambiar y adaptarte”.