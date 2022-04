Rodrigo Noya zafó de la eliminación en El hotel de los famosos

La noche llegaba, y el momento del duelo se hacía cada vez más cercano. Por ese motivo, Pampita invitó a Noya y a Maiques a una charla íntima. Primero, Rodrigo reflexionó sobre qué le significaría abandonar el programa: “Seguir significa tomar un envión de fuera, después de lo que pasó en la votación. No siento que me haya quedado pendiente algo a nivel juego. Creo que si me voy, me voy feliz”. Por su parte, Nicolás opinó: “Para mí, seguir sería tener la posibilidad de mostrarle a la gente quien soy, porque tengo ganas de no alejarme de quien soy. A mí me falta jugar y demostrarme a mí mismo de qué soy capaz, y hasta donde aguanto acá adentro”.