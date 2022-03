Luis Novaresio habló por primera vez de la foto del gato con intimidades sexuales

novaresio.png

Luego detalló: “Yo la subí a Instagram o a Twitter, no me acuerdo dónde, pero el responsable comercial de esta compañía, Gonzalo Figueira, me llamó y me preguntó: ‘¿Qué vas a hacer con la foto que subiste?’. Le digo: ‘¿Qué tiene mi foto del gato?’. Me responde: ‘¿Por qué no mirás bien? ¿Por qué no entrás a Twitter?’. ‘El gato de Novaresio’ fue tendencia por tres días. Y ahí, bueno... creo que fue mi inconsciente”.

Al ser consultado sobre qué pensó cuando se dio cuenta, él dijo que se hizo muchas preguntas. “Un escándalo. ‘¿Cómo lo explico? ¿Qué digo en mi casa? ¿Qué va a decir mi ex? ¿Y mis compañeros?’. Bueno, la gran mayoría de mis compañeros sabía. Esto fue un domingo. Yo hacía radio y justo había pedido el lunes y el martes para descansar, pero no me los podía tomar en este contexto, así que encima tuve que ir a trabajar”, afirmó. .

“No dije nada. Nada. Yo cometí un error: me debería haber reído y no supe hacerlo”, cerró.