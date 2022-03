Guillermo Pardini habló sobre la denuncia por violencia de género: "Bajé 10 kilos y tuve dos internaciones"

A raíz de esta denuncia, el periodista decidió dejar tres trabajos, incluído un trabajo como profesor, y eso llevó a un desgaste de salud. “No es una decisión estrictamente personal, es una decisión consensuada, porque hay una acusación, hay un fallo en primera instancia que me declara culpable y me procesan, y que hubo un juicio que fue una farsa. Yo estaba en instancias judiciales y para mí, entrar a Tribunales, fue una situación muy traumática. Una noche me desvanecí en una guardia y me desperté en una terapia intensiva intubado”, comentó.