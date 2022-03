Sofía Zámolo interrumpió una entrevista de su ex cuñada en vivo: "Es una mentirosa"

Al escuchar esto, Zámolo le mandó un mensaje a Mariana Brey para desmentir. "Miente. En todo lo que dice, miente. Yo ya voy a salir a hablar. Qué mentirosa es esta mujer. yo le consulto si esto que me está diciendo lo puedo decir al aire o es privado y me autoriza a hacerlo”, comentó.

“Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija. Mi papá nunca me abandonó. Es mentirosa. Mi papá estuvo presente toda mi vida. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer que no solo miente sino que ademas hay una denuncia de violencia de mi hermano hacia ella”, agregó.

Además, afirmó que "las vecinas eran testigo de esto con que ella le pegaba a Diego. Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, yo no veo a mi sobrina porque la última vez ella se me tiró encima del auto, y hay una denuncia de amenazas y extorsión. Mi mamá pedía por favor ver a la nieta y ella lo impedía".

Flores, entonces, contrarrestó la información respecto a que la denuncia fue archivada por falta de pruebas. Y acotó: "la única testigo dijo que no sabía nada. Los vecinos no se hicieron cargo porque no sucedió. y se me acusó de un falso delito".