Dura acusación de panelista invitada de LAM contra Viviana Canosa

En cuando a las razones de su posición, la periodista de espectáculos manifestó: “Primero, no tengo nada que ver con ella. Ahora se le sumó lo ideológico que me parece terrible. Pero, sacando eso, no tengo nada que ver en cuanto a que me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad”.

“Siempre buscó mostrar algo que no era, tratar de aparentar algo que no era, y es muy difícil una comunicación y un vínculo con alguien que no acepta quién es”, remarcó Marcela Coronel.

Marcela Corones contra Viviana Canosa en LAM