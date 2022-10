Lizy Tagliani hizo llorar a Wanda Nara: el motivo

"Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo, en cada casa el color con el que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda. Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemi no tenía, una complicidad con unas formas y un humor que me encanta, pero no con todos se puede porque es picante, pero para mí de lo mejor jajajaja", escribió Lizy.