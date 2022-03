¿Will Smith y Chris Rock hicieron las paces después de la pelea? "Todo es amor, son hermanos"

Así lo deslizó el rapero Sean “Diddy” Combs, amigo de ambos. “No es un problema. Ya se acabó. Puedo confirmar eso”, indicó Combs, en declaraciones a Page Six, de New York Post. “Todo es amor. Son hermanos”, agregó. De ser cierto, ambos hombres saldrían ilesos de una situación que fue violenta para los televidentes y sobre todo para la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith, que fue humillada por sufrir alopecia.