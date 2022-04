Yanina Latorre acusó a Ana Rosenfeld de maltratar a los camarógrafos de LAM

"Paso a relatar por qué no me gusta la abogada panelista. En mis redes cuento lo que quiero. Punto uno, no me gusta la gente que destrata o trata con cierta soberbia a la gente que labura", indicó y agregó que "en LAM no somos solamente un conductor y seis panelistas como ella que es una ignorante... Hay camarógrafos, sonidistas, productores, vestuaristas, maquilladoras... Y esta persona a estas personas no las registra", comentó.

Luego agregó: "Les dice 'nena, nene, ¿quién me trae una Sprite?'. Nadie querida, agarrá la billetera, andá al kiosco y comprátela como hacemos todos. Si querés que alguien te haga algo, agarrá y pagate una asistente. Poné guita, porque ni el remís de ida y vuelta te pagás porque sos una miserable. Hacé como Miriam Lanzoni y llevatelo, que tenía un lacayo hermoso, le decíamos así en chiste, que le hacía el mate...".

Además, admitió que ella tiene un camarín para ella sola y que este año pidió vestuarista, maquilladora y peinadora propia. "Diez años que vengo laburando, me lo debo merecer. Nadie te regala nada", afirmó.