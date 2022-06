Yanina Latorre habló de la audiencia que tuvo con China Suárez: "Se quedaron calladitos"

Latorre y la actriz no llegaron a un acuerdo y entonces podrían ir a juicio. Allí, Yanina deberá demostrar que lo que dijo de Suárez fue información y que no fue sistemático. "Estoy matada. Me acabo de levantar. Tuve una semana intensa. Ayer no paré. No me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor”, comentó.