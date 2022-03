Marcelo Polino habló del despido de la radio de Yanina Latorre: "Si quiere hablar tiene mi teléfono"

Ella, sin embargo, asegura que Polino la traicionó ya que fue él quien pidió que la echaran. Ahora, en Intrusos, el periodista dio su versión de los hechos.

"Lo qué pasa que en veinticinco años de hacer mi programa ¡tuve más de 102 panelistas! ¡Si me pongo a llorar con todos los que se van! Yo no me engancho con nada”, fue su primera reacción, para luego aclarar.

“Fue una decisión de la radio y yo ahí soy empleado, cuando me lo comunicaron hablé con ella un rato largo. Si quiere hablar tiene mi teléfono. Yo no tengo nada para decir de ella, fue muy funcional. No me sorprendió la decisión que tomaron porque era una dilación de sus vacaciones muy largas para una panelista de un programa de una vez por semana”, completó.