Eleonora Cassano: "Cuando le conté a mi mamá que iba a salir en la revista Playboy casi se infarta"

Al ver cómo quedó la producción de fotos la reacción de la madre fue otra: “Quedó preciosa, Una vez que vio la revista la iba mostrando en todos los lugares donde iba”.

Durante el programa, Cassano contó su experiencia al lado de Julio Bocca. “Viajé por todo el mundo, estuve en lugares que jamás imaginé estar. Bailé en la Plaza Roja de Moscú, bailé en las escalinates de Piazza di Spagna en Italia, comí y bailé en castillos con reyes, viajaba en limusina”, enumeró. Yremarcó que fueron “cosas que para una persona del barrio de Boedo jamás entraba en la cabeza poder llegar a vivirlas”.

En ese sentido, la bailarina dijo que junto a Bocca marcaron “un antes y un después en el ballet de nuestro país, acercamos la danza a la gente” porque “sacamos de los lugares típicos del ballet y les dimos la oportunidad a la gente que no tenía un abono en el Colón de darle la oportunidad si le gustaba o no”.

Durante la charla señaló que en la actualidad no está bailando sino que se encuentra “en otra etapa de la vida, es momento de poder brindarle a la gente joven” los conocimientos que aprendió durante su extensa carrera. También se refirió los trastornos alimenticios que sufren los y las bailarinas: “Tienen el problema con el tema del físico que tenés que ser delgado y determinada manera para bailar y es muy complejo porque muchos terminan siendo anoréxicos y bulímicos. Tienen que terner muchísimo cuidado porque ningún bailarín puede hacer bien su trabajo si no come, tienen que saber que nadie le puede decir ‘vos estás gordita, cerrá la boca’, eso es una aberración” .

Además de la de Cassano, este domingo también se estrenaron las charlas de la periodista especializada en temas de género Mariana Carbajal, la tik toker Sofía Altuna; y la fundadora de la ONG Casa del Encuentro, Fabiana Túñez.

Con un ritmo quincenal, se irán completando las veintincinco biografías restantes.Con el objetivo de difundir las historias de vida y profesionales de diferentes personalidades reconocidas en sus ámbitos, "Esta soy yo" también contará en su nómina Ana María Stelman, la docente argentina que fue elegida como una de las diez finalistas del Global Teacher Prize 2021, entre más de ocho mil postulaciones de todo el mundo; Florencia Canale, que pasó del periodismo a ser una de las escritoras de novelas históricas románticas que más vende en Argentina; la infectóloga reconocida por su labor sobre el VIH Gabriela Piovano; la investigadora y socióloga feminista, Dora Barrancos, la periodista Liliana López Foresi, y hasta la campeona mundial de boxeo Yésica Bopp.