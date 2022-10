El marido de Zaira Nara le puso micrófonos para descubrir si le era infiel

En este caso, quien estaba inseguro de la situación era Jakob. Sin embargo, en lugar de indagar, decidió traicionar la confianza de su pareja y le puso micrófonos para ver qué hablaba por teléfono y de forma presencial con otras personas sobre su vida privada. Esto lastimó a la modelo y la hizo reflexionar.

Zaira le contó lo sucedido a su familia y le pidió que no lo compartan con ningún medio. Sin embargo, su madre Nora Colossimo se lo filtró a la prensa. Pampito explicó: “Estaban buscando quién lo filtró y la que empezó a contarlo fue Nora, se lo comentó inocentemente a alguien y ahí me entero yo. Se terminó, ellos intentaron volver pero no pudieron”.

Insólito: la familia de Wanda Nara está del lado de Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi afrontar un nuevo proceso de separación, según ellos mismos contaron en sus redes sociales. Pero luego de todas las peleas mediáticas y las que quedaron en la intimidad, la madre de la empresaria se mostró sorpresivamente a favor del futbolista de Turquía.

Sucede que el actual delantero del Galatasaray compartió una imagen en Instagram con la camiseta de su nuevo club y Nora Colosimo, madre de las hermanas Nara, comentó usando un corazón y un emoji de un brazo con un músculo en forma de “fuerza”. Sus seguidoras la felicitaron.