Zaira Nara estaría saliendo con un ex novio de Paula Chaves

Paula Varela le sumó más datos a la crisis. “Zaira se habría enterado que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo. Y habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el punto de inflexión”, comentó. Y agregó información del nuevo affaire.

“Estamos hablando de Facundo Pieres. Cuando llega este nombre yo me asombré porque él es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Obviamente fue hace mucho, Paula se separó y no tiene ningún tipo de lazo con él, pero me llamó la atención. Él está separado, venía muy mal también con su mujer, ya desde diciembre. Después del Abierto de Polo, viajó solo a Wellington y vuelve a Punta del Este con su mujer, plantean el divorcio”, afirmó.