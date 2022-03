Zaira Nara rompió el silencio sobre la crisis con Jacob Von Plessen

"Mas allá de que sé de ustedes trabajan de esto, igual que yo, trataron todo con mucho respeto, pero decirles que me duelen un montón estas cosas. No digo que estoy acostumbrada. Me cuesta mucho y tener que exponer todo. Hay un límite que repercute en la intimidad. No sé hasta qué punto tengo ganas de contar mi vida en la tele", comenzó diciendo en una nota con Socios del espectáculo.